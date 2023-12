Lunedì 1° gennaio 2024, in occasione del Capodanno, l’Associazione Le Colonne propone una visita dal titolo “Capodanno in città: visita della Collezione Archeologica Faldetta e del centro storico della Città di Brindisi”.

L’appuntamento è alle ore 18:30 presso la scalinata Virgilio, si farà visita al ricco patrimonio vascolare custodito all’interno della Palazzina del Belvedere, per poi proseguire in città con una passeggiata tra le vie e le piazze del centro cittadino, alla scoperta dei simboli e della storia di Brindisi.

La Associazione le Colonne opera costantemente per rinsaldare il legame tra il territorio e i cittadini, offrendo delle occasioni di approfondimento culturale e di aggregazione per la comunità.

Unisciti a noi per iniziare un nuovo anno all’insegna della cultura, celebrando la storia e la bellezza di Brindisi.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni contattare il numero 3792653244 o inviare una mail a segreterialecolonne@gmail.com

Riferimenti social:

FB: Associazione Le Colonne

IG: Associazionelecolonne