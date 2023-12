Sarà piazza Orsini del Balzo ad accogliere la festa che si svolgerà a Mesagne nella notte tra l’anno che sta per finire e le prime ore del 2024: il “Barbablù Club” – gli ‘amici da una vita’ Carmelo Dimaggio e Francesco Maizza – dopo il successo dell’estate scorsa per la riuscitissima serata del 10 agosto, organizzata per festeggiare i 50 anni della storica discoteca, ci hanno preso gusto. Ed ecco che in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale arriva la serata che chiude in allegria il 2023: comincerà alle 22:00 con i DJ Domy Penta e Alex Pellegrino e l’irresistibile musica anni Settanta e Ottanta, mentre da mezzanotte in poi saranno di scena gli artisti del “Circus Salento”, musicisti, cantanti, ballerini e giocolieri, che si esibiranno per circa un’ora e mezza. A seguire, un nuovo momento con i DJ Domy e Alex e sarà poi Francesco Spagnolo “Wise” nell’after party a chiudere l’evento. Il sogno iniziato nel 1973 non si ferma, il Barbablù vive e vuol far ballare e divertire ancora a lungo.