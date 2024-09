Cambio al vertice del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi. Da domani il nuovo Comandante è il Tenente Colonnello Marco ANCORA. L’ufficiale, 51 anni, di origini pugliesi, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 1999 vincitore del concorso allievi ufficiali, dopo la frequenza del corso di studi con il grado di Sottotenente ha prestato servizio presso l’Aliquota Servizi di Sicurezza presso la Compagnia Carabinieri Aeroporti di Roma Fiumicino. Dopo la frequenza del corso applicativo presso la Scuola Ufficiali di Roma, è stato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce, per poi transitare nel R.O.S. – Sezione Anticrimine di Lecce dove è rimasto sino al settembre 2017. Successivamente ha comandato la Sezione del Nucleo Investigativo di Bari deputata alle misure di prevenzione patrimoniali. Trasferito al Comando della Compagnia Carabinieri Polizia Militare presso lo Stato Maggiore Aeronautica Militare di Bari che ha retto sino al settembre di quest’anno quando è stato trasferito al comando del Reparto Operativo di Brindisi. Nel corso della carriera gli sono stati tributati 4 encomi semplici e un encomio solenne, per gli importanti successi operativi conseguiti. È laureato in Economia e Commercio e Giurisprudenza.

Il Tenente Colonnello Marco ANCORA subentra al Tenente Colonnello Raffaele FEDERICO, trasferito a Bari dove assumerà nei prossimi giorni il comando dell’Ispettorato Sud Carabinieri Banca d’Italia.

Il 1° settembre 2024, il Tenente Giovanni ARPINO si è insediato al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi L’Ufficiale, 26 anni originario di Roma, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 2017 quale vincitore del concorso ufficiali. Dopo il quinquennio di studi (due in Accademia Militare – 199° Corso – a Modena e tre presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma – promosso al grado di Tenente nel 2021), dal 29 agosto 2022 e sino al mese di agosto quest’anno, ha prestato servizio presso il 10° Reggimento Carabinieri “Campania” in qualità di Comandante di Plotone. L’ufficiale è laureato in Giurisprudenza.

Il Tenente Giovanni ARPINO subentra al Capitano Emanuele PEPE, trasferito alla Compagnia di Pavullo nel Frignano (MO) quale Comandante.