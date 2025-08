La scelta di rinviare al 2038 l’uscita dal carbone” – dichiara De Santis. – “è un colpo basso per Brindisi e per tutta la Puglia. Dopo due anni di annunci sulla decarbonizzazione e di promesse di investimenti, il Governo Meloni decide di cancellare con un tratto di penna il percorso tracciato”.

“Brindisi aveva – continua il Segretario -creduto a quel progetto: nuovi insediamenti industriali, rinnovabili, cantieristica navale, la trasformazione di Cerano in centrale di riserva, la tutela dell’indotto. Oggi, invece, ci ritroviamo con un territorio bloccato e legato a un’uscita dal carbone che diventa miraggio”.

“Il centrodestra pugliese, che avrebbe dovuto difendere gli interessi del suo territorio, ha scelto di firmare un impegno che condanna Brindisi a restare ostaggio del carbone. È un atto grave, che dimostra come la sua priorità sia compiacere Meloni e non tutelare la comunità locale.”

“Non è accettabile che una città già provata da anni di inquinamento e crisi industriali venga usata come banco di prova per le indecisioni di questo Governo.”

“A Brindisi servono le risorse per la riconversione. Risorse che vanno sbloccate subito da chi aveva garantito il percorso. Devono spiegare perché questa scelta. Vengano a spiegare perché Brindisi deve pagare altri 13 anni di carbone.”

“Non rimarremo fermi – promette De Santis – e inerti davanti ad un baratto politico. Gli interessi di una città non si barattano con interessi politici o lusinghe alla Presidente Meloni. Brindisi – chiude – non può essere incatenata al carbone fino al 2038 e noi non lo permetteremo.”

Domenico De Santis

Segretario Regionale del Partito Democratico Puglia