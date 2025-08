Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Francesco La Notte, Antonio Raone, Massimiliano Stellato e Giuseppe Tupputi.

“Fare politica significa avere grandi obiettivi e costruire le condizioni per raggiungerli. Si tratta di un processo che, spesso, non “acchiappa” applausi immediati, ma determina grandi benefici a lungo termine e comprendiamo che il collega del Pd Maurizio Bruno non possa conoscere questo modus operandi, facendo parte di una maggioranza che non ha messo in campo azioni di ampio respiro né per il futuro né per il tempo presente. Il nostro segretario regionale Mauro D’Attis non ha certamente bisogno di difesa sul tema della decarbonizzazione: è un fatto che l’avvio di questo processo per le centrali di Brindisi e Civitavecchia sia dovuto solo e soltanto a una iniziativa parlamentare che ha condotto insieme al collega Battilocchio. Iniziativa che ha determinato l’attivazione di un tavolo ministeriale per l’attuazione di investimenti alternativi al carbone: grandi insediamenti legati all’energia rinnovabile, eolico off-shore, idrogeno e produzione industriale di batterie d’accumulo oltre che cantieristica e logistica. Quindi, Bruno stia sereno: la centrale di Cerano non brucerà carbone e, al massimo, sarà tenuta solo in esercizio per ragioni di sicurezza energetica né tantomeno si costruirà il reattore nucleare. Non solo: l’industria green e i grandi investimenti ci saranno come da programma. Piuttosto, dove era quando il governo Pd, qualche anno fa, escludeva Brindisi dalla lista dei beneficiari del Just Transition Fund? Chissà. Perché, quindi, firmare l’odg così dibattuto? Perché non possiamo permetterci come Paese il rischio di “buchi” nell’approvvigionamento energetico. Si tratta di fasi delicate che vanno seguite con saggezza e lungimiranza ed è per questo che Forza Italia è fiera del lavoro eccellente che D’Attis sta portando avanti per la decarbonizzazione e il rilancio economico, industriale e occupazionale della Puglia”.