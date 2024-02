Cardiologie aperte anche a Brindisi per la campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore e dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) con iniziative in programma in tutta Italia nella settimana dal 12 al 18 febbraio.

Nei pomeriggi del 12, 15 e 16

Nei pomeriggi del 12, 15 e 16 febbraio, dirigenti medici del reparto di Cardiologia dell’ospedale Perrino di Brindisi, diretto dal dottor Gian Paolo Giorda, saranno disponibili ad approfondire argomenti di grande importanza quali la fibrillazione atriale, lo scompenso cardiaco, la prevenzione dei fattori di rischio modificabili. L’accesso per i cittadini interessati è libero e gratuito.

L’iniziativa di Cardiologie aperte 2024 sarà anche l‘occasione per Fondazione per il Tuo cuore e ANMCO per avviare l’importante progetto pilota del “Passaporto Cardio Oncologico”, un fascicolo elettronico per tutti i pazienti oncologici con l’obiettivo di ottenere un inquadramento cardiovascolare dei pazienti prima di iniziare le terapie, individuare eventuali complicanze causate da queste ultime, anche a distanza di anni, e garantire allo stesso tempo il miglior trattamento oncologico per i pazienti cardiopatici.

Durante la settimana la Fondazione per il Tuo Cuore ha attivato anche il numero verde 800 052233 nelle ore 10-12 e 14-16 per informazioni sulle malattie cardiovascolari.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI