Martedì 2 agosto alle 19 presso “Yeahjasi Brindisi Spazio musica” in Via Santa Chiara 2 a Brindisi, Infuseria Brindisina presenta “Carduus – l’Amaro di Brindisi”, progetto vincitore dei bandi “Pin – Innovativi pugliesi” e “Laboratorio di Innovazione Urbana”, promossi rispettivamente da Regione Puglia e Comune di Brindisi.

“Carduus – l’amaro di Brindisi” nasce dalla voglia di valorizzare un prodotto peculiare come il “Carciofo Brindisino”, dando valore culturale e sociale alle tradizioni agricole, sviluppando processi produttivi sostenibili e promuovendo momenti di conoscenza ed esperienza diretta delle attività promosse, con l’obiettivo di proporre un amaro alternativo, e a km zero, capace di rappresentare un simbolo distintivo della comunità.

Per raccontare la nascita del progetto, il 26 marzo è stato lanciato sui social network l’episodio pilota della webserie “Gli Amari di Brindisi – ovvero, com’è nato l’amaro Carduus?”. In occasione della presentazione dell’amaro alla città verrà proiettato in anteprima il secondo episodio.

Nel corso della serata verrà offerta una degustazione dell’amaro da poco imbottigliato, che sarà possibile acquistare per la prima volta.

Infuseria Brindisina Srl