I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, coadiuvati dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Taranto e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Brindisi, hanno condotto un’ispezione approfondita in un pubblico esercizio del luogo, supportati anche dalla Polizia Locale.

Al termine del controllo, sono state rilevate molteplici irregolarità che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività commerciale.

Tra le violazioni più significative emergono un deposito alimentare completamente abusivo, la mancanza di pulizia e gravi carenze igienico–sanitarie riscontrate in diversi ambienti del locale. Inoltre, il menu non riportava la dovuta indicazione degli allergeni.

I militari hanno scoperto una serie di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui la mancata nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale e l’assenza dei dispositivi di protezione individuale (DPI). È stato inoltre identificato un lavoratore in nero, impiegato senza la regolare comunicazione obbligatoria;