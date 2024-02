Brindisi si prepara ad accogliere Carnevale, con eventi e attività per tutte le età.

L’evento, in programma dal sabato 10 al martedì grasso, promette di portare allegria e divertimento nel centro cittadino. E c’è anche un happy ending per San Valentino.

Ecco un’anteprima delle attività di questo Carnevale 2024.

Sabato 10:

Ore 18 Inaugurazione: La festa inizia ufficialmente con una cerimonia di inaugurazione.

Parata Mascotte Disney: I personaggi amati dai più piccoli prenderanno vita in una colorata parata attraverso le strade della città, portando gioia e sorrisi a grandi e piccini.

Veglione in Piazza Vittoria: La serata culminerà in una festa in Piazza Vittoria con musica accattivante e DJ che faranno ballare tutti fino a tarda notte.

Domenica 11:

Ore 11,30 Sfilata Auto d’Epoca e Moto Mascherate: Le strade saranno animate da una sfilata di auto d’epoca e moto mascherate, un tripudio di colori e creatività.

Sfilata Mascherine: Partecipa alla sfilata indossando la tua mascherina più creativa e originale.

Pomeriggio di Storie di Maschere e Carnevali: Approfondisci la storia del Carnevale con racconti affascinanti e coinvolgenti.

Esibizioni a Tema: Goditi esibizioni di varie discipline, con artisti che indosseranno abiti a tema, creando uno spettacolo unico.

Lunedì 12:

Chiacchierata in Piazza: Tutti sono invitati a partecipare a una discussione aperta per creare insieme le chiacchiere di Carnevale, condividendo idee e sorrisi.

Martedì 13:

Danza Aerea con Musica Live: Il Martedì Grasso sarà caratterizzato da una spettacolare performance di danza aerea accompagnata da musica dal vivo in Piazza.

Mercoledì 14:

San Valentino: In occasione di San Valentino, Piazza Vittoria si trasformerà in un luogo romantico con l’Arco degli Innamorati, accompagnato da suoni di sax e tango.

Jukebox per Dediche e Poesie: Rendi la serata ancora più speciale dedicando canzoni e poesie attraverso un jukebox dedicato.

Sfilata e Premiazioni

Sfilata su Passerella: Ogni giorno, mascherine e gruppi sfileranno su una passerella, mostrando le loro creazioni al pubblico.

Premiazione Finale: Il giorno conclusivo sarà dedicato alla premiazione, con riconoscimenti per le mascherine più creative e partecipanti al concorso “Mascherina di Brindisi Carnevale 2024”.