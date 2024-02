Il Carnevale è la festa più amata dai piccoli, così Palazzo Roma si maschera da vibrante paese dei balocchi, regalando ai bambini da 2 a 9 anni un’esperienza indimenticabile.

L’evento, in collaborazione con Happy Centro Animazione, si terrà domenica 11 febbraio dalle ore 17:30 alle ore 20:30, trasformando il salotto culturale della città di Ostuni in un caldo e divertente luogo di gioco.

L’atmosfera sarà pervasa da animatori entusiasti, trucca bimbi, pop corn, zucchero filato, mascotte, area dedicata ai palloncini e gonfiabili (raccomandato l’uso di calzini antiscivolo). Per immortalare i momenti di pura gioia, sarà allestito un set fotografico professionale all’interno della sala.

E mentre i più piccoli si immergeranno nel divertimento, i genitori avranno l’opportunità di rilassarsi nell’esclusiva area privé al piano superiore, pensata per deliziosi aperitivi e momenti di convivialità.

Carneval’è a Palazzo Roma promette di essere un’esperienza indimenticabile, un’occasione di gioia e divertimento che rimarrà impressa nei cuori di tutti. Non perdete l’opportunità di far parte di questa festa unica!

Dettagli dell’Evento:

Data e Ora: Domenica 11 febbraio, dalle ore 17:30 alle ore 20:30

Luogo: Palazzo Roma, Via Franz. Tanz. Vitale, 41 – 72017, Ostuni (BR)

Costi: 15,00€ per bambino + adulto (Ogni adulto aggiuntivo con un ingresso supplementare di 5,00€)

Prenotazioni: Posti limitati, si prega di prenotare chiamando il 0831 1771087

Si raccomanda di non introdurre coriandoli all’interno della struttura.

info: www.palazzoromaostuni.com

www.facebook.com/palazzoroma

IG @palazzoroma

