Il clima della festa del Carnevale si accende e i più piccoli diventano protagonisti.

L‘ Amministrazione Comunale è lieta di rappresentare una città allegra , inclusiva e pronta ad accogliere bambini e famiglie nel periodo più colorato dell’anno offrendo a tutti la possibilità di trascorrere un momento di spensieratezza ed allegria.

“Quest’anno per la prima volta abbiamo pensato di festeggiare il Carnevale in una forma inedita con l’imponente parata “STREET MAGIC FANTASY con maschere e musica dal vivo ”.

Una sfilata festosa dedicata ai più piccoli, che potranno vedere e incontrare dal vivo i personaggi dei cartoon preferiti. «Street Magic Fantasy» si prepara a portare per le vie del centro una carovana di supereroi, principesse e miti della tv e dei fumetti per un viaggio nel mondo delle favole e dell’immaginazione, grandi e bambini saranno proiettati in un clima di festa, mentre i personaggi Disney coinvolgeranno il pubblico in una magica atmosfera di allegria e divertimento.

“ Vi aspettiamo numerosi a partecipare a questo straordinario momento di pura allegria e divertimento, perchè insieme possiamo renderlo indimenticabile , vivendo appieno lo spirito di comunità e di appartenza che contraddistingue la nostra città”

Partenza 10,30 da Piazzale Municipio , la parata percorrerà via Giacinto D’Oria, Piazza Lama, Corso Umberto, via Roma , Piazza Manfredi per arrivare in Piazza Lorch dove festeggeremo tutti insieme il “CARNEVALE IN PIAZZA” con una pioggia di coriandoli e stelle filanti e tanta allegria e divertimento con

