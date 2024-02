A causa delle avverse previsioni meteo di oggi, domenica 11 febbraio, si terranno martedì prossimo gli eventi patrocinati dall’Amministrazione comunale che erano stati programmati in Villa Comunale e in piazza Commestibili a Mesagne.

Pertanto si svolgeranno martedì 13 febbraio i seguenti appuntamenti:

– Sfilata in maschera con i colori della pace, raduno in Villa Comunale ore 15 (in particolare, sono invitati a partecipare – singolarmente o come gruppo classe – gli alunni di ogni ordine e grado delle scuole di Mesagne). Iniziativa gratuita a cura dell’associazione di “Anap – Ancos Città di Brindisi”;

– Il Carnevalino dei bambini, piazza Commestibili a partire dalle ore 17.30, appuntamento con il “Circus Salento”, spettacolo con mangiafuoco, trampolieri e giocolieri; a partire dalle ore 20, dj set con Alex Pellegrino e Domy Penta. Iniziativa gratuita a cura di “Quelli del Barbablù”.