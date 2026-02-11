Il Carnevale dei più piccoli torna protagonista a Mesagne con il Carnevalino 2026, l’appuntamento dedicato a bambini, famiglie e a tutti coloro che amano la magia di questa festa. L’evento si terrà presso il Teatro Shalom dei Padri Carmelitani, in piazzale San Michele Arcangelo n. 1, nelle giornate di domenica 15 febbraio e martedì 17 febbraio 2026, con inizio alle ore 16,30.

L’evento è organizzato dal Cenacolo carmelitano.

Il Carnevalino è da sempre sinonimo di spensieratezza e fantasia: un pomeriggio in cui maschere colorate, coriandoli e musica trasformano il teatro in un mondo incantato. I bambini potranno divertirsi con giochi, balli, piccoli spettacoli e momenti di animazione pensati per coinvolgere anche i più timidi.

L’atmosfera sarà quella tipica del Carnevale: allegra, vivace, ricca di sorrisi e di quella creatività che solo i più piccoli sanno portare.

Un’occasione speciale per vivere insieme la tradizione, condividere momenti di festa e regalare ai bambini un ricordo gioioso e spensierato.

Per informazioni e dettagli sull’evento sono attivi i numeri: 334 5714175 – 339 8117512