Nella prima giornata di gare, interamente dedicata agli Under 17, dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Terni, Carola Calogiuri delle Lame Azzurre Brindisi “Maestri Zumbo” conquista una splendida medaglia d’argento nella spada femminile Cadette.

La spadista salentina, con questo risultato pone la ciliegina sulla torta ad una stagione agonistica strepitosa confermandosi tra le migliori spadiste italiane under 17. Grande la soddisfazione di tutto il club brindisino presieduto dal M° Alessandro Rubino e condotto dal M° Flavio Zumbo.

Nel suo cammino ha sconfitto Viola Cancellieri (Pro Patria Milano) per 15-13, Amelia Vicentini (Verona Scherma) per 15-10, la testa di serie numero uno Giulia Ferioli del Club Scherma Roma per 15-9, Maria Sonzogni della Pro Novara Scherma per 15-10 e Maria Roberta Casale del Cus Catania in semifinale col punteggio di 15-11. In finale Carola lascia il passo ad Elena Giampieri della Scherma Ariccia col punteggio di 15-7.