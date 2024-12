Si conclude con un momento di festa il progetto triennale “Casa degli Aquiloni”, nato dalla collaborazione tra Caritas diocesana e Associazione Migrantes e in parte finanziato con i fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica. L’evento conclusivo è previsto per domenica 22 dicembre pv (inizio alle ore 20,00) presso la Cattedrale di Brindisi in piazza Duomo.

Ospite della serata sarà l’Associazione Salento in Campo Aps con lo spettacolo musicale “Luci alla strada – Canti di Natale delle regioni del Sud d’Italia”. Una Cantata di Natale che, dopo un breve momento itinerante nelle strade del centro storico, risuonerà nella suggestiva cornice della chiesa Cattedrale di Brindisi per una rappresentazione con tutti i ritmi del dialetto salentino, grecanico, napoletano, calabrese e degli altri del Sud d’Italia.

Una festa di Natale in chiave musicale e teatrale, con cantori e musici, per narrare tre secoli di ininterrotta tradizione legata ai canti, ai personaggi, ai racconti intorno alle festività natalizie, con l’utilizzo di strumenti della tradizione popolare: chitarra, organetto, fisarmonica, tamburi a cornice, campane e zampogne.