“Comunicazione del Sindaco di Brindisi al Consiglio Comunale sull’azzeramento di Giunta” è all’oggetto di una nota inviata da Massimiliano Oggiano e Roberto Cavalera, rispettivamente capigruppo consiliari di FDI e FI, al Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi, Cellie Giuseppe, ed al Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.

Oggetto: comunicazione del Sindaco di Brindisi al Consiglio Comunale sull’azzeramento di Giunta

Gli scriventi capi gruppo consiliari Massimiliano Oggiano (Fratelli d’Italia) e Roberto Cavalera (Forza Italia) premesso che,

• l’1 marzo c.m. il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha azzerato la Giunta comunale ritirando a tutti gli assessori le rispettive deleghe;

• sono passati 18 giorni ed ancora non si hanno notizie sulla composizione della nuova Giunta;

• la crisi emergenziale relativa alla pandemia da Covid associata ad una molto discutibile programmazione dell’attività politico amministrativa sia di natura straordinaria che ordinaria stanno acuendo il disagio e le problematiche della Città;

• per affrontare le varie problematiche ed una corretta programmazione dell’azione politico amministrativa l’Amministrazione comunale necessita di una Giunta autorevole in carica;

• l’art. 46 comma 4 del TUEL da al Sindaco la facoltà di revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;

• a tutt’oggi la predetta comunicazione non è stata ancora fatta;

tutto ciò premesso chiedono che il Sindaco venga in Consiglio Comunale a riferire sulla crisi politico amministrativa che sta attraversando l’Amministrazione comunale di Brindisi e sulle motivazioni che lo hanno portato all’azzeramento della Giunta così come previsto dall’art. 46 comma 4 del TUEL.

dott. Massimiliano Oggiano FDI

Avv. Roberto Cavalera FI