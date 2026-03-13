Il Centrosinistra e l’area civica di Ceglie Messapica hanno unitariamente scelto Agata Scarafilo candidata a sindaco per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi.

Con il raccordo del consigliere regionale Tommaso Gioia, i partiti politici, i movimenti politici, i rappresentanti di liste civiche dell’area del Centrosinistra, insieme alle numerose espressioni della società civile di Ceglie Messapica, hanno dato vita nelle scorse settimane ad un attento confronto sulle tematiche che gravano nel territorio e sulla necessità di proporre un deciso e sostanziale cambiamento della gestione amministrativa della cittadina, da 16 anni governata dal Centrodestra.

Il movimento civico, sorto spontaneamente con lo scopo di collaborare alla definizione di un progetto d’intesa, insieme a Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Radici d’Impegno, Rifondazione comunista e Liste civiche, al termine di una consultazione in cui sono stati ritenuti determinanti il cammino unitario e la definizione di un programma capace di invertire la tendenza di declino sociale ed economico sofferto dai cittadini, ha affidato la candidatura a sindaco alla dottoressa Agata Scarafilo, giornalista e Direttrice dei Servizi Generali e amministrativi della scuola, personalità che ha raccolto la corale adesione nel corso di una riunione che si è tenuta in Ceglie Messapica il 12 marzo 2026.



Profilo di Agata Scarafilo

Agata Scarafilo ha conseguito la laurea in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento) presso l’Università degli Studi di Bari, la Laurea Magistrale in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica Pugliese e il Magistero Accademico in Scienze Religiose (Indirizzo Didattico) presso la Pontificia Università della Santa Croce.

Ricopre, nel mondo Scuola, il ruolo di Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi con incarico di funzionario di elevata qualificazione.

È giornalista (con iscrizione all’Ordine regionale della Puglia dal 2004) e in tale ambito ricopre il ruolo di Direttore Responsabile del periodico nazionale “Magazine Scuola Consulting”.

Ha collaborato con il periodico nazionale “Pais” e attualmente collabora con il periodico nazionale Scuola e Amministrazione, con il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno e con Scuola Consulting.

È conosciuta nel panorama nazionale per numerosi contributi professionali che approfondiscono aspetti giuridici, fiscali e di contabilità di Stato nella Pubblica Amministrazione ed in particolare nel mondo Scuola.

È coautrice del libro “La Preside Palazzo” – Vita di una lungimirante intellettuale del Sud”, pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Idea Dinamica.

È autrice del libro “Il Papa Social”, pubblicato nel dicembre del 2022 dalla casa editrice Idea Dinamica.

È autrice del saggio “Guida alla corretta pubblicazione nelle scuole tra Trasparenza e Albo On Line”, pubblicato da Scuola PSB Consulting nel 2023 e aggiornato nel 2025.

È coautrice del libro “Verso l’educazione permanente – Esperienze e progettualità nel solco tracciato da Anna Lorenzetto” pubblicato nel 2024 dalla Società di Storia Patria per la Puglia e stampato da Histrory Digital Libray – Biblioteca di Comunità.

Amministrative 2026 – Ceglie Messapica

Coordinamento Centrosinistra

Email: elezioni2026.cegliemessapica@gmail.com