All’interno del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica sarà attivo un Nucleo di riabilitazione ambulatoriale per l’età evolutiva. Ogni giorno saranno trattati fino a 40 bambini e ragazzi, tra cui pazienti con disturbi dello spettro autistico. Dopo l’acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione, rilasciata dal Comune di Ceglie Messapica, la Asl Brindisi ha richiesto alla Regione Puglia il rilascio dell’“autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale” da parte del Dipartimento Promozione della salute.

La struttura, che avrà come responsabile sanitario la neuropsichiatra infantile dottoressa Paola Cervellera, sarà composta da uno studio medico attrezzato per visite e valutazioni specifiche e da locali dedicati all’attività di psicodiagnostica, fisiokinesiterapia, terapia occupazionale, neuropsicomotricità, terapia del linguaggio e palestra per la riabilitazione. Ai bambini e ai ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico sono riservati anche un locale per visite psicologiche e un’area per le attività di gruppo.

“Voglio ringraziare – dice il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio – il Dipartimento di Prevenzione per l’attività di verifica e l’Area tecnica per la progettazione e l’adeguamento degli spazi. Un ringraziamento va al sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, per la tempestività con la quale ha rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione del Nucleo di riabilitazione ambulatoriale per l’età evolutiva. Attendiamo l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento della Regione per iniziare le attività”.

