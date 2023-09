Nato lo scorso anno da un’idea dell’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica in collaborazione con Casarmonica, Ceglie Young Festival 2023 si trasforma e diventa un festival esperienziale, in cui tutti i partecipanti saranno parte attiva di tutte le proposte messe a disposizione. Quest’anno Casarmonica ha immaginato di creare un Villaggio artistico per ragazzi dai 13 anni in cui da mattina a sera si svolgeranno a laboratori collettivi ed esperienze di formazione del pubblico e sviluppo delle pratiche di socializzazione e comunità, tutto questo passando la giornata insieme sia “lavorare” nei laboratori proposti, sia nei momenti di svago e convivialità. Per tre giorni, da venerdì 8 a domenica 10 settembre, Retroscena e Piazza Giorgio La Pira si trasformeranno in un campus artistico con i laboratori di creatività, movimento, percussioni, tecniche vocali, circo e gioco come strumento di training. Il pranzo, che si terrà a Retroscena, sarà un ulteriore momento di confronto e di costruzione di comunità.

Attraverso i laboratori, lo strumento del gioco e la comunicazione si intende fornire strumenti per creare consapevolezza, lavorare sulle dinamiche relazionali, stimolare la creatività e l’espressività del singolo e del gruppo, risvegliare la memoria emotiva e sensoriale.

Per partecipare ai laboratori è necessario iscriversi attraverso il form presente sulle pagine social di Casarmonica.

Al termine delle giornate di lavoro, dopo un aperitivo musicale sempre diverso, il palco di Retroscena si accenderà con live e dj set

Venerdì 8 alle 22 sul palco ci saranno gli Stain, un giovane gruppo dall’anima rock alternative che ha già calcato diversi palchi nazionali.

Sabato 9 sarà la volta di un’artista eclettica e poliedrica, Bebawinigi, annoverata dalla stampa tra i migliori nuovi artisti della sperimentazione contemporanea mondiale.

Domenica 10 settembre sul palco di retroscena si esibirà un testimone del rock pugliese, Marco Ancona storico leader dei Bludivindia e dei Fonokit.

Gli eventi sono tutti ad ingresso gratuito

Per il programma completo e per tutti gli aggiornamenti sullo Young Festival ci sono le pagine social di Retroscena.

L’evento è inserito nel Piano Strategico del Turismo “Puglia 365” e nel Piano Strategico della Cultura in Puglia “PIIIL” e rientra tra i progetti, le attività e le iniziative tesi a valorizzare e promuovere le bellezze e le peculiarità del territorio pugliese valorizzando e promuovendo il brand Puglia qualificando l’offerta.