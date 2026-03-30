Dopo il grande successo dello scorso anno torna l”Ostuni Job Day”, che si svolgerà giovedì 2 aprile 2026, presso la Biblioteca Comunale “F. Trinchera Senior”, sita in Via Dottore Francesco Rodio, dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 17:00. L’iniziativa, promossa dal Comune di Ostuni in collaborazione con i partner ARPAL Puglia, AKA Srl, Aforis Impresa Sociale, Il Filo di Arianna Soc. Coop. Sociale, Consorzio Intese, Università di Foggia e Heaven APS, nasce nell’ambito del progetto JobOstuni – Punti Cardinali for Work, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra imprese, giovani, persone in cerca di occupazione e tutti coloro interessati a nuove prospettive e opportunità professionali.

Durante la giornata le aziende partecipanti avranno la possibilità di incontrare candidati, presentare le proprie realtà produttive e raccogliere curriculum, mentre i partecipanti avranno l’occasione giusta per conoscere da vicino le opportunità lavorative presenti sul territorio e confrontarsi direttamente con le imprese.

I DATI DEL 12° REPORT

Il 12° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 117 annunci attivi, per un totale di 329 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione, con 183 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore socio-sanitario, con 56 risorse richieste, seguito dal comparto servizi, con 22 persone ricercate e dall’ambito commercio, con 17 posizioni aperte. Seguono il settore metalmeccanico, con 14 figure ricercate, l’ambito edilizia, con sei persone richieste e il comparto logistica e artigianato, entrambi con cinque posti vacanti. A seguire, il settore industria, con quattro figure ricercate, il comparto trasporti, con tre persone richieste e l’ambito impiantistica elettrica, con tre posizioni aperte. Si inseriscono infine il comparto contabile, con due figure richieste, il settore amministrativo con due posizioni aperte. Chiudono il settore termoidraulico, nautico, tecnico, ingegneristico, immobiliare, alimentari, tutti con una risorsa ricercata.

A completare il panorama occupazionale c’ è una posizione riservata agli iscritti alle categorie protette art.1 secondo la legge 68/99.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, i corsi serali per adulti, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di ogni Centro per l’Impiego.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

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