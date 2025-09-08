Si apre una settimana ricca di appuntamenti per chi è alla ricerca di un’occupazione lavorativa. Il “Camper del Lavoro” riprende il suo viaggio in provincia di Brindisi, ancora nuove tappe, ancora nuove occasioni per garantire diritti e opportunità nel mondo del lavoro. Lo sportello itinerante promosso da ARPAL Puglia, insieme agli ETS Cefas – Centro di Formazione ed Alta Specializzazione, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra Salento, abbatte le barriere fisiche portando i Centri per l’Impiego nel cuore dei borghi cittadini più lontani, direttamente tra le persone.

Si è svolta questa mattina nel centro cittadino di San Pietro Vernotico, in Piazza Falcone, dalle 10:00 alle 14:00, la prima tappa settimanale del tour del ‘Camper’, previsto invece per domani, martedì 9 settembre, il secondo appuntamento, che si svolgerà a Mesagne, in Piazza Vittorio Emanuele, dalle 10:00 alle 14:00 e poi dalle 15:00 alle 17:00. Si proseguirà mercoledì 10 settembre nel cuore di Latiano, dalle 10:00 alle 14:00, in Piazza Francesco Montanaro, concludendo il percorso giovedì 11 settembre, dalle 10:00 alle 14:00 a San Pancrazio Salentino, in Piazza Umberto I.

Il “Camper del Lavoro” offre una gamma completa di servizi, tra cui consulenze orientative per la ricerca di lavoro, supporto alle imprese e informazioni sulle politiche di inclusione lavorativa, rappresentando una risposta incisiva e di contrasto ai possibili fenomeni di caporalato.

I DATI DEL 35° REPORT. Il 35° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 43 annunci attivi, per un totale di 71 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 19 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore edilizia con 17 risorse richieste. Al terzo posto troviamo il settore metalmeccanico con 11 risorse richieste, al quarto si colloca il comparto commercio con sette posizioni aperte, seguito dal settore trasporti con tre figure ricercate. Tre posizioni aperte anche nel settore logistica. Due figure richieste per il settore servizi alla persona, due per il comparto informatico, due per il settore artigianato e due per agricoltura e zootecnia. E’ richiesto un lavoratore per l’ambito sanità, una risorsa per il settore tessile e una figura per il comparto alimentari.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di ogni Centro per l’Impiego.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

Ufficio Comunicazione Direzione Generale

Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi

Mail: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi

Mail: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568068

CPI Francavilla Fontana

Mail: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568035

CPI Ostuni

Mail: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568001