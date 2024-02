Si è definita con esito positivo la Cabina di Regia, convocata dal Consorzio ATS BR1 per il pomeriggio del 7 Febbraio su espressa richiesta delle OO.SS.. Dopo un lungo confronto tra la delegazione pubblica – composta dai rappresentanti dei due comuni, nonché dal commissario e dalla struttura dirigenziale del Consorzio supportata dal proprio consulente -, le rappresentanze sindacali di CGIL, CISL e UIL, i rappresentanti del Terzo Settore, è stata presentata al tavolo, dal Commissario, su indirizzo politico dei comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni, una proposta innovativa, elaborata dai tecnici del Consorzio.

La soluzione prevede la creazione di un nuovo servizio integrato che garantisca esattamente quanto previsto dalla regolamentazione regionale in ordine al funzionamento del Centro Crisalide con una dotazione di professionalità adeguate al tema dell’antiviolenza; e che venga anche istituito un servizio di intervento in relazione alle situazioni di povertà estrema presenti sul territorio dell’ambito. Peraltro, si evidenzia che i casi di maltrattamenti in famiglia sono presi in carico dalla nuova Equipe Multidisciplinare Integrata, composta da professionalità dello stesso Consorzio e dell’ASL BR1.

In tal modo, oltre a garantire delle prestazioni adeguate a quanto prescritto dalla legge e ad assicurare un pronto intervento a beneficio delle situazioni di particolare fragilità, sarà possibile tutelare le posizioni lavorative attualmente presenti, sotto il profilo giuridico e sotto l’aspetto economico.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli tecnici dell’operazione e le prospettive in termini temporali.

Nel frattempo, il Centro pubblico Crisalide continuerà a garantire, in via d’urgenza e senza soluzione di continuità, le proprie prestazioni.

COMUNICATO STAMPA

Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale BR 1

COMUNI BRINDISI/SAN VITO DEI NORMANNI