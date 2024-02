Le difficoltà riscontrate nella gestione del centro anziani di Bozzano non sorprendono affatto, confermando quanto denunciato nelle scorse settimane dal PD di Brindisi.

In tempi non sospetti, il Partito Democratico cittadino infatti aveva sollevato forti dubbi sulla scarsa pubblicità data al bando e sull’inopportunità di affidare la gestione ad un’associazione notoriamente vicina ad un consigliere comunale di maggioranza come sostenuto da più parti.

La notizia della rinuncia dell’associazione “Officina sociale” a causa di presunti problemi all’impianto di riscaldamento, peraltro risaputi, è la conferma di una vicenda che è partita male e continuata peggio.

È comprensibile la determinazione degli anziani ad avere un luogo dove socializzare dopo tanto tempo e per questo, come partito, abbiamo sostenuto fortemente che l’immobile fosse dotato degli opportuni certificati di sicurezza. Invece non abbiamo mai condiviso, e denunciato pubblicamente, le pressanti sollecitazioni politiche di gruppi della maggioranza che evidentemente avevano a cuore più le loro promesse che il benessere degli anziani. Forse il l’obiettivo, neanche tanto nascosto, era quello di gestire il centro anziani per fini non prettamente sociali e ludici.

Sta di fatto che ora emerge, come sostiene, guarda caso, un consigliere comunale di maggioranza che si fa portavoce dell’associazione aggiudicataria del centro anziani, che non sussisterebbero le condizioni per utilizzare il centro.

La circostanza che il vincitore dell’avviso pubblico abbia fatto sapere, in maniera singolare per tramite un consigliere comunale di maggioranza, senza una comunicazione ufficiale, di non poter rispettare tutte le condizioni del bando avvalora i nostri dubbi e rafforza la nostra richiesta.

Rinnoviamo perciò l’invito al Sindaco Marchionna di annullare la procedura di gara e di rilanciare il bando con la massima pubblicità non appena la struttura sarà completamente pronta per essere affidata. È fondamentale garantire trasparenza, equità, efficienza e rispetto delle condizioni stabilite nell’interesse della comunità e degli anziani coinvolti.

Partito Democratico di Brindisi