Proseguono presso il Centro Occupazionale di Francavilla Fontana le attività del progetto “Laboratori di Comunità”, finanziato con il supporto del finanziamento della “Fondazione Con il Sud” a valere sui fondi del “Bando Volontariato 2022”. Dopo il 2° Evento / Work Shop “Laboratori di Comunità” Open Day “Laboratori aperti: Mettici le mani”, che ha visto partecipare sotto la guida dell’attrice e regista Roberta Natalini tutti gli utenti del Centro con un ruolo da protagonisti alla 3^ edizione del Tango Festival presso il Cinema Teatro Italia con un grandissimo successo di pubblico e partecipazione, è in preparazione un ulteriore step di fondamentale importanza per promuoverne a pieno tutte le attività laboratoriali e aprire il Centro alla città. Si tratta del 3^ Evento / Work Shop, previsto nell’ambito del Progetto “Laboratori di Comunità”: la Mostra di manufatti natalizi per raccolta fondi dal titolo “Fatti a mano… con il cuore!”, in cui saranno esposti presepi, lavori in midollino, manufatti ceramici, oggetti di falegnameria e decoupage, ecc… realizzati dagli utenti del Centro nei Laboratori con la supervisione dei volontari ed esperti. Saranno gli utenti stessi a raccontare la loro esperienza nei laboratori e tutto quello che c’è dietro la realizzazione di un piccolo oggetto.

La mostra si terrà presso i locali del Centro in Largo M.llo Dimitri n. 2, nei pressi della Chiesa del Carmine, il 6 e 7 dicembre e sarà fruibile dalle ore 15.00 alle 19.00. Eventuali aperture straordinarie nelle giornate festive saranno pubblicizzate sul sito e sulle pagine social dell’associazione.

Chi lo vorrà potrà sostenere le attività del Centro portando a casa un piccolo “cadeau natalizio” con un contributo volontario di solidarietà che servirà a potenziare ulteriormente e a dare continuità alle attività del Centro. Vi invitiamo già da ora a venirci a trovare.

Il Presidente del Centro Occupazionale

Dott. Gerardo di Punzio