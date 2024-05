Conferme e sorprese in un “nuovo che avanza” come garanzia del futuro delle Lame Azzurre “Maestri Zumbo”.

La giovane atleta ,Chiara Panzera ha regalato spettacolo ed emozioni ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2024 andati in scena lo scorso weekend a Genova. Sulle pedane del Padiglione Jean Nouvel, la spadista salentina ha confermato l’ottimo stato di forma in una gara dove erano presenti la creme creme del movimento giovanile italiano, nonché i protagonisti che in questa stagione ha visto l’Italia primeggiare sia agli Europei di Napoli che ai Mondiali di Riyadh. La Panzera giunta agli ottavi di finale ,dopo aver messo in fila la bergamasca ,Accardi per 15-12, e la fiorentina, Rosadi per 15-9 , vede sfumare l’ingresso alle “final eight”, a causa di una distrazione muscolare che ha compromesso l assalto contro la comense Nicoli, finito 15-11 per l atleta lombarda.

Chiude con un ottimo 15° posto che gli permette di entrare nella “TOP CLASS “ di categoria per la prossima stagione, un risultato che fa ben sperare in vista del prossimo appuntamento di giugno ai Campionati Italiani Assoluti in quel di Cagliari.