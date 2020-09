I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per procurato allarme, un 45enne del luogo.

L’uomo, nella mattinata dell’11 settembre, ha inviato a conoscenti e amici, attraverso l’applicazione “messenger”, una richiesta di aiuto economico con allegata fotografia che lo ritraeva con un cappio al collo, inducendo una sua amica a contattare la citata Stazione Carabinieri.

I militari, intervenuti presso l’abitazione del 45enne, lo hanno trovato in buona salute intento a compiere atti di vita quotidiana, acclarando come lo stesso avesse pubblicato tale foto solo per ottenere del denaro per fare fronte a una sua presunta situazione debitoria e senza alcun reale intento suicida.