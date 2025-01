L’ADICONSUM Taranto Brindisi facendosi interprete delle legittime proteste dei cittadini residenti e non nel quartiere S. Elia di Brindisi denuncia i disagi conseguenti la chiusura dell’Ufficio postale per non meglio precisati motivi di “ordine pubblico”, così come riportato in un volantino affisso all’ingresso del fabbricato ospitante la sede.

Una situazione che, secondo quanto abbiamo avuto modo di rilevare, ha avuto inizio il 13 Gennaio e dovrebbe perdurare, almeno stante le comunicazioni, sino al 31 Gennaio prossimo.

Quanto sopra senza che siano state previste soluzioni alternative al fine di garantire all’utenza i servizi dovuti evitando di doversi necessariamente recare presso gli uffici postali del rione S. Chiara o del Rione Commenda. Disagi che colpiscono particolarmente la popolazione anziana sia sotto il profilo della mobilità che della sicurezza aspetto quest’ultimo legato anche al ricorso dell’unico servizio rimasto attivo attraverso lo sportello bancomat collocato in area poco sicura. Di lavori in corso nessuna traccia né tantomeno di servizi alternativi così come avvenuto in passato, in altri quartieri della città, in occasione di chiusure temporanee, attraverso l’utilizzo di “sportelli mobili”.

Per le considerazioni di cui sopra, Adiconsum Taranto Brindisi confida in una rapida soluzione da parte della direzione di Poste italiane affinché vengano garantiti i servizi in loco tenuto conto di una popolazione che supera i 15.000 residenti ed una puntuale ricognizione da parte dell’amministrazione comunale di Brindisi qualora le disposizioni di chiusura dovessero essere riconducibili a problemi legati al fabbricato di proprietà dell’ente.

Riteniamo, inoltre, non più differibile un intervento strutturale che allinei l’ufficio postale di S.Elia agli standard di accoglienza e sicurezza adottati da Poste italiane su tutto il territorio nazionale. In assenza di tali riscontri come associazione adotteremo tutte le azioni utili al fine di garantire i diritti e soddisfare le aspettative dei consumatori.



Giuseppe Zippo

Ufficio di Presidenza Adiconsum Taranto Brindisi