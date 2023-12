In occasione delle festività natalizie e in linea con gli sforzi dedicati dall’amministrazione comunale nel promuovere iniziative per la cittadinanza, si comunica che verrà attuato un esperimento di chiusura al traffico veicolare in viale Pola durante il sabato pomeriggio del 9 dicembre 2023, dalle ore 17:00 alle ore 22:00

La recente iniziativa dell’amministrazione, che ha visto la chiusura di questo centro commerciale naturale durante la scorsa domenica, ha registrato un notevole successo, attirando un grande afflusso di cittadini. Motivati da questo risultato positivo, si intende estendere l’esperimento anche al sabato pomeriggio, al fine di valutarne ulteriormente gli impatti.

Un sondaggio condotto dalla locale Confesercenti ha dato il via libera all’esperimento, il quale prevede la chiusura al traffico veicolare nel giorno 9 dicembre 2023, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, lungo via Pola. Durante questo periodo, sarà vietata la sosta e la circolazione a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di soccorso, di Polizia e della Protezione Civile. Si informa che i veicoli trovati in violazione del divieto di sosta saranno rimossi coattivamente.

In caso di pioggia la prevista chiusura sperimentale verrà annullata.

L’Ufficiale della Polizia Locale responsabile dei servizi di viabilità potrà adottare ulteriori misure, anche in deroga a questa ordinanza, per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nelle zone interessate.

Affinché sia garantita un’adeguata segnaletica stradale, l’Ufficio Segnaletica Stradale comunale, in collaborazione con la Cooperativa “IL CAMMINO”, procederà al posizionamento dei necessari segnali secondo le disposizioni di legge. L’Ufficio Traffico si occuperà del posizionamento della segnaletica stradale mobile nelle aree coinvolte dall’ordinanza.

Chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio o, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, in conformità all’art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Si ricorda l’obbligo di rispettare le disposizioni di circolazione stabilite dall’ordinanza e si invita gli organi competenti, ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada, a far rispettare tali norme.

