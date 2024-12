A nome della Fondazione Di Giulio, della Madrina, Dott.ssa Maria Nunzia Festa e a nome di tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione del Concerto “CHRISTMAS RHAPSODY” , desidero ringraziare: le AUTORITA’ Civili, Militari, Religiose presenti, il 4 dicembre u.s. al Concerto, nella bellissima Cattedrale di Brindisi, i Medici, il Personale Sanitario e tantissimi Cittadini.

Tutti con la loro presenza, sensibilità e supporto, hanno permesso il grande successo del Concerto, organizzato per raccogliere fondi e acquistare un ECOGRAFO di nuova generazione da donare all’ambulatorio senologico ASL

di Via Dalmazia Brindisi. Gli aspetti tecnici, medico-scientifici dell’ECOGRAFO e della sua applicazione pratica sono stati spiegati e chiariti dal Dott. Alessadro GALIANO, Responsabile UOSD di Senologia Territoriale e Referente

Scientifico Screening Senologico ASL Brindisi, nel Suo intervento.

Monsignor INTINI, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, ha sottolineato l’importanza di venire incontro con mezzi e strumenti adatti e sviluppare la cura verso coloro che vivono la sofferenza e la malattia.

Augura che la solidarietà, manifestata in questa occasione, sia:” La madre di tante altre occasioni per stringerci in solidarietà e unire sempre più la nostra comunità verso chi ha bisogno”

Un grazie particolare per queste parole, infondono coraggio e forza per proseguire in una iniziativa non semplice da realizzare.

Infine, un grandissimo ringraziamento al CORO POLIFONICO “SINCOPATICI” , al M° Federico DELL’OLIVO, al Soprano M° Marcella DIVIGGIANO, al pianista Andrea SIANO, al solista Gianbattista MITRUGNO, al percussionista M° Giuseppe CARROZZO, al Prof. Stefano CESARE, ai CORISTI tutti per la loro generosità e per aver deliziato il pubblico con la loro Musica e interpretazione sublime.

Un ringraziamento a Don MIMMO ROMA, al Dott. Carmelo GRASSI, al Sindaco, Dott. MARCHIONNA.

Informo che la somma raggiunta con quest’ultimo evento è di Euro 21.000,00 (ventunomila). Siamo ancora lontani dalla somma utile per l’acquisto dell’ecografo (Euro 40.000,00, quarantamila), ma noi andiamo avanti. Siamo sicuri che la generosità trionferà.

Raffaella Argentieri

Presidente Fondazione Di Giulio