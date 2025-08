È stata ufficialmente pubblicata la gara d’appalto europea a procedura aperta per l’affidamento integrato della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la “Ciclovia Monopoli-Fasano”. Il progetto, che si estende per circa 20 chilometri, mira a trasformare un tratto dell’antica via Appia Traiana in un percorso ciclopedonale di grande rilevanza turistica e culturale, inserendosi nel percorso n.6 della rete Bicitalia – Ciclovia Adriatica.

L’iniziativa prende le mosse da un protocollo d’intesa siglato il 25 febbraio 2019 tra gli enti interessati, promosso dall’Asset Puglia, con l’obiettivo di “attivare rapporti di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni finalizzati alla progettazione e realizzazione di un percorso ciclopedonale di valorizzazione della via Appia Traiana nei Comuni di Monopoli e Fasano”. Il Comune di Monopoli ricopre il ruolo di capofila nell’ambito di questa intesa.

L’appalto, con un valore globale stimato di € 11.270.559,70 (al netto di IVA), è suddiviso in un Lotto 1 principale e un Lotto 2 opzionale. Il Lotto 1, oggetto della presente procedura di gara, riguarda la realizzazione della ciclovia e i percorsi di avvicinamento ai punti di interesse. L’importo a base di gara per il Lotto 1 è di € 9.239.372,86, con oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 213.711,85, per un importo complessivo di € 9.453.084,71. La stazione appaltante si riserva di affidare i servizi e i lavori del Lotto 2 al medesimo aggiudicatario in caso di finanziamento approvato.

L’intervento è finanziato tramite fondi del PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020, Asse C “Accessibilità turistica”, con fonte MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Il percorso, lungo complessivamente circa 18 km, di cui circa 14,8 km inclusi nella progettazione attuale, attraverserà i territori di Monopoli (circa 5,2 km) e Fasano (circa 9,6 km). Saranno realizzati anche un parcheggio di interscambio in località Savelletri e opere complementari per la fruizione dei punti di interesse, inclusa la segnaletica turistica e la regolamentazione dei flussi veicolari.

La ciclovia non è solo un percorso infrastrutturale, ma un mezzo strategico per valorizzare il ricco patrimonio paesaggistico, storico, culturale e archeologico della zona. I fruitori potranno incontrare, a piedi o in bicicletta, numerose tappe e deviazioni che collegheranno in modo organico la costa con la piana degli ulivi millenari, il Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia, il Parco Regionale delle Dune Costiere e le stazioni ferroviarie di Monopoli e Fasano.

Il progetto è altresì significativo in quanto gran parte del percorso coincide con la “core zone” del bene UNESCO “via Appia Regina Viarum”, i cui tratti nei comuni di Monopoli e Fasano sono stati riconosciuti patrimonio UNESCO nel 2024.

«La pubblicazione della gara per la ciclopedonale Costa dei Trulli – ha dichiarato il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese – rappresenta un momento storico per il nostro territorio. È il compimento di un lavoro lungo e complesso, che parte da una visione chiara: quella di unire i nostri comuni attraverso un’infrastruttura leggera, sostenibile e fortemente identitaria. Parliamo di un’opera straordinaria, non solo per l’impatto urbanistico, ma per il significato culturale, ambientale e sociale che porta con sé. La ciclopedonale Costa dei Trulli sarà molto più di un semplice collegamento tra Monopoli e Fasano: sarà un vero e proprio corridoio verde, un percorso che restituirà centralità alle persone, darà la possibilità di attraversare paesaggi straordinari a piedi o in bicicletta, riscoprendo anche angoli poco conosciuti, storie antiche e una bellezza autentica. In un tempo in cui la sostenibilità è diventata una necessità, investire in mobilità dolce è una scelta di responsabilità, ma anche una visione strategica per il futuro.

Ringrazio il Sindaco di Fasano per aver creduto insieme a me e alla mia amministrazione in questo progetto, così come tutti i tecnici, i progettisti, gli uffici comunali, regionali e ministeriali che hanno contribuito con competenza e determinazione. Questo tracciato, ispirato all’antica Via Traiana, restituirà ai cittadini e ai visitatori un nuovo modo di vivere il nostro territorio: più accessibile, più connesso, più umano. La ciclovia della Costa dei Trulli sarà un bene collettivo, un’eredità per le generazioni future».

«Questa ciclovia non è una strada – ha dichiarato il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria -: è un sogno che prende forma tra gli ulivi e il mare. Un filo sottile e potente che unisce storia, bellezza e memoria, lungo 21 chilometri di meraviglia. Ogni curva, ogni tratto, è un invito a rallentare, ad ascoltare, a riscoprire 45 gioielli nascosti del nostro territorio, luoghi che parlano, che emozionano, che incantano. Sette anni fa era un’idea fragile, quasi un’utopia. Oggi con la pubblicazione della gara tagliamo un traguardo importante, un traguardo raggiunto grazie alla forza della visione, del coraggio e della fiducia tra le due amministrazioni – ringrazio in particolare il Sindaco di Monopoli – e al contributo straordinario di dirigenti tecnici e amministrativi, dei progettisti, delle sovrintendenze, del polo museale, della Regione Puglia e di Asset. Non stiamo solo costruendo una ciclovia: stiamo tracciando un futuro che parte dalle radici e guarda lontano.».

La durata prevista per la progettazione esecutiva è di 45 giorni naturali e consecutivi, mentre i lavori dovranno essere ultimati entro 450 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

Le offerte dovranno essere presentate tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) EmPULIA. La procedura di gara (clicca qui per il link) prevede l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 22 settembre 2025, alle ore 09:00.

