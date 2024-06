Torna la magia del cinema d’estate, a Brindisi, e il luogo che la ospiterà è sempre l’Arena Eden, lo spazio dedicato alle proiezioni nel rione Bozzano (viale Francia, 2 – angolo via Gibilterra): un ottimo compromesso per gustarsi film sotto le stelle e difendersi dal caldo estivo. La rassegna dell’Arena Eden è una delle iniziative, ormai tradizionali, che più contribuiscono a rendere vitali le notti brindisine per chi rimane in città d’estate.

Con un costo del biglietto di appena 3,50 euro, tutte le sere sarà possibile assistere a film di genere diverso, all’insegna della qualità e della condivisione, dall’1 luglio al 31 agosto (spettacolo unico ore 21). Un modo per passare una serata all’aria aperta e recuperare qualche film non visto, stavolta sotto il cielo stellato. Film per sorridere, per riflettere, per stare assieme: tanti appuntamenti per vivere un’esperienza en plein air nel cuore dei mesi estivi. Vi aspettiamo numerosi. Info 339 1338519.

Di seguito, tutti i film in programma:

LUGLIO 2024

1 – 2

PALAZZINA LAF

di M. Riondino con M. Riondino, E. Germano, V. Scalera, D. Fortunato, G. D’Addario

3 – 4

FELICITÀ

di M. Ramazzotti con M. Tortora, A. Galiena, M. Olivetti, M. Ramazzotti, B. Vendramin

5 – 6

UN ANNO DIFFICILE

di O. Nakache e E. Toledano con P. Marmaï, J. Cohen

8 – 9

COMANDANTE

di E. De Angelis con P. Favino, M. Rossi, J. Heldenbergh

10 – 11

HOT SPOT – AMORE SENZA RETE

di G. Manfredonia con F. Arca, D. Tantucci, A. L. Pierro, E. Genzini, A. Esposito

12 – 13 – 14

UNA BUGIA PER DUE

di R. Milstein con V. Dedienne, G. Nakache, C. Poésy, I. Nanty, S. Karmann

15 – 16

LA SALA DEI PROFESSORI

di I. Çatak con L. Benesch, L. Stettnisch, M. Klammer, R. Stachowiak

17 – 18

WONKA

di P. King con T. Chalamet, C Lane, K. M. Key, P. Joseph, M. Lucas

19- 20 – 21

UN ALTRO FERRAGOSTO

di P. Virzì con S. Orlando, S. Ferilli, C. De Sica, L. Morante, A. Carpenzano

22 – 23

BACK TO BLACK

di S. T. Johnson con M. Abela, R. O’Doherty, J. O’Connell

24 – 25

SEI FRATELLI

di S. Godano con R. Scamarcio, A. Giannini, G. Montesi, V. Bellè, C. Romain

26 – 27 – 28

COME PUÒ UNO SCOGLIO

di G. Nunziante con P. D’Antini, A. Grieco, F. Valtorta, N. Rignanese, C. Bigagli

29 – 30

FOGLIE AL VENTO

di A. Kaurismäki, con A. Pöysti, J. Vatanen, J. Hyytiäinen, N. Koivu, M. Suosalo

31

DIECI MINUTI

di M. S. Tognazzi con B. Ronchi, F. Peluso, M. Buy, A. Tedeschi, A. Ferruzzo

AGOSTO

1

DIECI MINUTI

di M. S. Tognazzi con B. Ronchi, F. Peluso, M. Buy, A. Tedeschi, A. Ferruzzo

2 – 3 – 4

SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE

di A. Siani con A. Siani, C. Capotondi, D. Abbrescia

5 – 6

50 KM ALL’ORA

di F. De Luigi, F. De Luigi, S. Accorsi, E. Di Eusanio, G. Arena

7 – 8

POVERE CREATURE

di Y. Lanthimos con E. Stone, M. Ruffalo, W. Dafne, R. Youssef, C. Abbott

9 – 10 – 11

C’È ANCORA DOMANI

di P. Cortellesi con P. Cortellesi, V. Mastandrea, E. Fanelli

12 – 13

PERFECT DAYS

di W. Wenders con K. Yakusho, T. Emoto, A. Nakano, A. Yamada, Y. Asô

14 – 15

IO CAPITANO

di M. Marrone con S. Sarr, M. Fall, I. Sawagodo H. Yacoubi, D. Sagna

16 – 17 – 18

SANTOCIELO

di F. Amato con S. Ficarra, V. Picone, B. Ronchi

19 – 20

ANATOMIA DI UNA CADUTA

di J. Triet con S. Huller, S. Arlaud, M. M. Graner

21 – 22

UN MONDO A PARTE

di R. Milani con A. Albanese, V. Raffaele, S. Saltarelli, A. Barbonetti

23 – 24 – 25

PARE PARECCHIO PARIGI

di L. Pieraccioni con L. Pieraccioni, C. Francini, G. Bevilacqua, N. Frassica, M. Ceccherini

26 – 27

ROMEO È GIULIETTA

di G. Veronesi con S. Castellitto, P. Fogliati, M. Buy, G. Cucciari, M. Lombardi

28 – 29

KIND OF KINDNESS

di Y. Lanthimos con E. Stone, J. Plemons, W. Dafoe, M. Qualley, H. Chau

30 – 31

VANGELO SECONDO MARIA

di P. Zucca con B. Porcaroli, A. Gassmann, L. Vitale, L. Capuano

Brindisi, giovedì 27 giugno 2024