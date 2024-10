Prosegue la programmazione del film “Joker: Folie à deux” con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

La nuova settimana a Palazzo Roma promette molteplici appuntamenti. Il contenitore culturale della città bianca proietterà nelle giornate di mercoledì 9 e domenica 13 ottobre, alle ore 18:00 e alle ore 20:30, il film “Joker: Folie à deux” del regista Todd Philips.

Giovedì 10 ottobre, alle ore 21:00, l’appuntamento è con la musica jazz e il concerto del Daniele Gorgone Trio a cura di MusicalMente Odv. Nelle serate di venerdì 11 e domenica 12 Palazzo Roma resterà chiuso al pubblico per un evento privato.

“Joker: Folie à Deux”, in programmazione mercoledì 9 e domenica 13 ottobre, alle ore 18:00 e alle ore 20:30, è un instant movie che vede protagonisti due giganti dello spettacolo: Joaquin Phoenix nei panni di Joker e Lady Gaga nei panni di Lee/Harley Queen.

In questo sequel ritroviamo Arthur Fleck in carcere per aver commesso cinque omicidi (in realtà sei, ma di uno la polizia non è al corrente), fra cui quello più clamoroso in diretta tv nazionale, ed è in attesa del processo che deciderà della sua pena: la sua avvocatessa vuole chiedere per lui l’attenuante dell’infermità mentale che riconosca la personalità doppia Arthur/Joker, il viceprocuratore distrettuale Harvey Dent invece vuole la sua testa, invocando la pena di morte.

I suoi carcerieri (e aguzzini) lo deridono e lo umiliano, ma uno di loro gli permette (a titolo di scherno) di entrare in un coro di internati di cui fa parte Lee, la giovane donna di cui Arthur si innamora all’istante, intravvedendo in lei la sua prima opportunità di essere realmente visto e accolto: ma Lee è innamorata di lui o del Joker?

Giovedì 10, il trio formato da Daniele Gorgone al pianoforte, Giuseppe Venezia al contrabbasso e Dario Riccardo alla batteria, si esibirà sul palcoscenico di Palazzo Roma. Per chi desidera partecipare, è possibile prenotare contattando il numero 339 4566963. L’evento è organizzato dall’associazione MusicalMente odV, con la direzione artistica di Elio Tanzarella e Francesco Mitone.

Costo cinema: ticket 7,00€ intero / 6,00€ ridotto

info: www.palazzoromaostuni.com

+ 39 0831 1771087

www.facebook.com/palazzoroma

IG @palazzoroma

#palazzoromaostuni

Ufficio Stampa Palazzo Roma | Ostuni