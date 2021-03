Da tempo la Questura ha incrementato il numero di equipaggi delle Volanti impegnati in servizi serali di controlli del territorio, con il duplice obiettivo di prevenire i furti ai danni di attività commerciali e sanzionare i trasgressori delle norme anti contagio da Covid-19

Nell’ambito di tali controlli, cinque giovani, di età compresa tra di 16 e i 20 anni, sono stati sorpresi da operatori della Sezione Volanti della Questura di Brindisi, mentre erano all’interno di un bar, ubicato nella periferia cittadina, intenti ad ascoltare musica e a giocare a biliardino.

E’ accaduto nella tarda serata di lunedì 22 marzo. Alla Sala Operativa era stato segnalato della musica provenire dalla predetta attività commerciale.

Gli operanti, giunti sul posto, trovavano la serranda chiusa, ma non riscontravano musica. Gli agenti comunque udivano delle voci all’interno, quindi segnalavano la loro presenza all’esterno e la saracinesca veniva sollevata.

All’interno venivano trovati i cinque giovani che, naturalmente, non erano in grado di giustificare la loro presenza nel locale.

Tutti i ragazzi sono stati sanzionati per le violazioni previste dalle limitazioni imposte dalla zona rossa. I ragazzi minori, inoltre, sono stati affidati ai genitori, fatti giungere sul posto.

La posizione dell’esercizio commerciale sarà oggetto di valutazioni da parte della Divisione Polizia Amministrativi per i provvedimenti di loro competenza.