«Bene il lavoro in provincia di Brindisi sul Cis: ora solo con una stretta sinergia istituzionale si potranno concretizzare questi finanziamenti».

E’ questo il commento dell’On. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) dopo le candidature al “Contratto Istituzionale di Sviluppo Brindisi-Lecce Costa Adriatica” dei Comuni di Brindisi, Fasano, Ostuni, Carovigno, San Pietro Vernotico e Torchiarolo.

«Si tratta di progettualità diverse, che puntano su infrastrutture, rigenerazione e tutela della costa con l’ambizione di creare processi di sviluppo virtuosi –continua la parlamentare pugliese- a beneficio dei diversi territori. Brindisi e gli altri Comuni della provincia coinvolti in questa nuova opportunità scontano una serie di ritardi, che oggi possono essere affrontanti attraverso una visione d’insieme. Innovazione, ricerca, sostenibilità, infrastrutture in grado di qualificare l’offerta turistica: da qui bisogna ripartire. E gran parte di questi progetti vanno in questa direzione. Fondamentale potrà essere la sinergia, come per il progetto della Ciclovia dell’Alto Salento con il coinvolgimento dei Comuni di Brindisi e Carovigno. Ma anche le possibilità di tutela del litorale dall’erosione per i tratti costieri del capoluogo, o per aree d’importante interesse naturalistico come la riserva di Torre Guaceto. Non di secondo piano il livello infrastrutturale e strategico, come il nuovo importante progetto candidato dal Comune di Ostuni per la riqualificazione del porto di Villanova e per gli investimenti candidati dall’amministrazione di Fasano».

Nelle prossime settimane il confronto tra la struttura Ministeriale e le singole amministrazioni comunali per la valutazione dei progetti: il 10 maggio come da cronoprogramma l’avvio di questa successiva fase. «Insieme al sottosegretario al Sud Dalila Nesci seguiremo ogni passo di questo complesso iter, con l’auspicio-conclude l’on. Valentina Palmisano- davvero di creare concrete opportunità di sviluppo per questo territorio ed aumentarne la competitività su più fronti»

On. Valentina Palmisano – M5S