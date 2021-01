Un recente incontro convocato, in videoconferenza, dalla Prefettura di Brindisi, sollecitato dalle segreterie territoriali Cisl e Cisl Funzione Pubblica, ha preso in esame una serie di criticità presenti presso il Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Restinco.

Hanno presenziato all’incontro anche Questura e Consorzio Hera, gestore di alcuni servizi presso l’annesso Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.).

Tra le questioni prese in esame, la situazione lavorativa dei 25 operatori – di cui 10 nel C.P.R. e 15 nel Cara – il ritardo dei fondi ministeriali per il pagamento delle fatture e dunque degli stipendi agli operatori, la sicurezza in termini sia lavorativi che strutturali e di incolumità anche degli attuali 53 ospiti – di cui 19 nel C.P.R. e 34 nel Cara – alla luce di recenti fatti di cronaca, ovvero episodi di violenza, di autolesionismo e di incendio di suppellettili e materassi per mano di ospiti stessi rimasti ignoti.

I segretari sindacali hanno rilevato che a causa del recente cambio di gestione e di criteri di gara ispirati al cd. ex Decreto Salvini, con tagli finanziari significativi per questo genere di strutture, si è determinata una perdita importante di ore di lavoro e, di conseguenza, complicazioni per il servizio offerto con conseguenti proteste dei dipendenti.

I rappresentanti Cisl hanno poi espresso viva solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze di Polizia, impegnati h24 per assicurare il rispetto delle regole rimanendo a stretto contatto con ospiti, specie quelli del C.P.R., che risultano spesso irregolari, o con precedenti penali o tossicodipendenti.

La Cisl ha proposto, a conclusione dell’incontro, l’istituzione di un tavolo prefettizio, anche partecipato dalle cooperative che gestiscono la struttura, dalla Questura e dalle istituzioni territoriali, finalizzato a ricercare soluzioni condivise per l’incolumità di tutti, per la sicurezza nel lavoro e per la richiesta di ulteriori fondi, possibili grazie al nuovo Decreto Sicurezza, per assicurare migliori condizioni di vita a quanti vivono nel Centro.

UFFICIO STAMPA CISL