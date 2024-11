CNA Brindisi, da sempre sensibile alle tematiche delle microimprese e a tutti gli adempimenti previsti per la categoria , in un ottica di prevenzione ha fortemente voluto organizzare un incontro informativo per mettere in evidenza le giuste procedure nel settore alimentare per tutti gli operatori OSA.

L’importanza di questo incontro è dovuta alla parteci pazione del Dirigente Dott. Adriano Rotunno del SIAVB e del Dott. Liborio Rainò Direttore del SIAN del l’ ASL di Brind isi e del l’ intervento del LGT C.S. Angelo Gaeta Comandante dei NAS di Taranto.



I loro interventi tecnici saranno fondamentali per mettere in evidenza le giuste procedure , modalità e informazioni agli operatori presenti. Ampio spazio sarà dato al termine degli interventi a un “ question-time ” che possa chiarire eventuali dubbi o meglio specificare gli aspetti burocratici previsti quali assolvimento delle disposizioni di legge vigenti.



L’ incontro informativo gratuito si terrà questo Mercoledì 20 a partire dalle ore 16:00, presso la sala conferenze del Chiostro dei Domenicani, in Via Mazzini, 2 a San Vito Dei Normanni.



Questo il programma dell’incontro:

16.00- Saluti delle Autorità

Silvana ERRICO Sindaco San Vito dei Normanni

Vito Cataldo Ligorio Presidente CNA Brindisi Agroalimentare

Dr. Adriano ROTUNNO Direttore SIAVB

Dr. Liborio RAINO’ Direttore SIAN

LGT C.S. Angelo GAETA Comandante NAS Taranto



Interventi programmati

– L’attività istituzionale del Nuc leo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri. Le principali anomalie riscontrate nell’ambito della vigilanza

LGT C.C. Pietro Mero e Mar. Magg. Enzo Massaro NAS CC Taranto



– La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e casi pratici

Dr. Luigi QUARANTA Dirigente Medico Veterinario SIAVB



– La stesura delle procedure di autocontrollo (HACCP).

Rosalia Ciraci Tecnico prevenzione SIAVB



– Le procedure corrette per la rintracciabilità

Dr. Salvatore MUSA Dirigente Medico Veterinario SIAVB

– La corretta gestione degli abbattitori nelle attività di ristorazione e la corretta comunicazione nei menù

Dr. Luigi ERRICO Dirigente Medico Veterinario SIAVB

– La corretta gestione degli alimenti senza glutine e la gestione delle allergie

Dr. Liborio RAINO’ Direttore SIAN



– La Responsabilità degli OSA nell’implementazione delle procedure per la sicurezza alimentare

Vito Rubino e Rossana Pennazio Università Piemonte Orientale CNA AgroalimentarE

L’incontro verrà moderato da Antonio Solidoro CNA di Brindisi.

La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta a tutti.