I Carabinieri della Stazione di Torchiarolo, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla denuncia di una cittadina di San Pietro Vernotico, hanno denunciato in stato di libertà una 33enne residente a Monte Porzio Catone (RM), per tentata truffa. In particolare, il 23 dicembre 2020, nella Città di Lecce, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto le autovetture condotte dalle donne sopra menzionate. Nell’occorso, la 33enne ha tentato di convincere la controparte a dichiarare falsamente di non essere alla guida del mezzo fornendo una ricostruzione della dinamica dell’incidente difforme dalla realtà.