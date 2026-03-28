A Erchie, nel Brindisino, un uomo è stato denunciato dai Carabinieri per maltrattamento di animali.

I militari della Stazione locale sono intervenuti a seguito di una segnalazione e hanno accertato quanto stava accadendo nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Secondo quanto ricostruito, l’individuo è stato sorpreso mentre colpiva ripetutamente, utilizzando un tubo metallico, il cane di un concittadino che si trovava nelle vicinanze.

Alla luce degli elementi raccolti sul posto, i Carabinieri hanno proceduto alla denuncia dell’uomo all’autorità giudiziaria con l’accusa di maltrattamento di animali.

Restano da chiarire le motivazioni del gesto, mentre non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni dell’animale. L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza del rispetto e della tutela degli animali, oltre che sul ruolo delle forze dell’ordine nel contrasto a comportamenti di questo tipo.