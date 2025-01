APU OLD WILD WEST UDINE-VALTUR BRINDISI: 79-90 (22-22, 37-39, 63-58, 79-90)



APU OLD WILD WEST UDINE: Johnson 14 (6/10, 0/3, 6 r.), Hickey 8 (2/4, 1/5, 4 r.), Bruttini (4 r.), da Ros 10 (3/3, 1/4, 2 r.), Caroti 5 (1/1, 1/2, 2 r.), Ikangi 6 (0/1, 2/2, 2 r.), Pullazi 6 (1/1, 0/2, 5 r.), Alibegovic 15 (1/3, 2/8), Pepe 2 (1/1, 0/3, 6 r.), Ambrosin 13 (1/2, 2/4), Agostini, Giannino ne. Coach: Vertemati.



VALTUR BRINDISI: Laquintana 10 (3/6, 1/2), Brown 11 (1/6, 3/5, 2 r.), Arletti 6 (3/4, 0/1, 2 r.), Del Cadia 7 (2/2, 3 r.), Vildera 8 (3/5, 2 r.), Fantoma 2 (1/1, 1 r.), De Vico 10 (3/6, 1/2), Radonjic 4 (2/3, 0/1, 2 r.), Calzavara 7 (1/3, 1/3, 3 r.), Ogden 25 (10/10, 1/1, 10 r.), Buttiglione ne, Valente ne. Coach: Bucchi.



ARBITRI: Salustri – Giovannetti – Picchi.

NOTE – Tiri liberi: Udine 20/29, Brindisi 12/20. Perc. tiro: Udine 25/55 (9/31 da tre, ro 9, rd 18), Brindisi 35/57 (4/18 da tre, ro 6, rd 26).

Risposta da vera squadra della Valtur Brindisi che espugna il Pala Carnera di Udine, finora imbattuto in stagione dopo undici vittorie in stagione in altrettanti incontri casalinghi disputati. Colpo grosso della squadra di coach Bucchi che si compatta e sfodera una prestazione di grande sostanza trascinata da una prova perfetta di Ogden autore di 25 punti con 10/10 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi e 10 rimbalzi per una valutazione pari a 35.



Quintetto brindisino formato da Calzavara, Brown, De Vico, Ogden e Vildera. La partenza vede i padroni di casa accelerare sin dalle prime battute ma Brindisi risponde presente chiamando in causa tutti i propri uomini a partire dalla new entry Brown, a segno subito con due triple in un primo quarto molto equilibrato e chiuso sul 22-22. L’energia dei giocatori entrati dalla panchina, su tutti Radonjic e Fantoma, comporta il sorpasso Valtur sul 31-32 al minuto 15’. I punti della coppia Ogden-Brown permette di concludere il primo tempo in vantaggio 37-39.

Udine riparte a spron battuto realizzando due triple nelle prime due azioni al rientro in campo, Hickey e Alibegovic sugli scudi per un parziale di 15-4 nei primi tre minuti e mezzo del terzo quarto. Alla prima spallata Brindisi risponde a tono restando a contatto trascinata dai primi punti del match di capitan Laquintana, Da Ros firma gli ultimi 5 punti del terzo quarto per il nuovo +5 Udine (63-58). Valtur non molla e la tripla di Laquintana vale il contro sorpasso al 34’ sul 65-67. Con pazienza e lucidità Brindisi tocca anche il +11 a tre minuti dal termine dopo la tripla di un super Ogden (67-78).



Prossimo turno di campionato infrasettimanale mercoledì 29 gennaio alle ore 20:30 al PalaPentassuglia contro la capolista Rimini. Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, online su Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio.