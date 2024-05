A Carovigno, nella tarda serata del 13 maggio u.s., i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni (BR) hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica a carico di un 21enne del luogo. L’attività d’indagine è nata a seguito del tentato omicidio, commesso con 4 coltellate, nei confronti di un cittadino gambiano che il 15 agosto 2023 stava svolgendo la mansione di guardiano presso un lido balneare di Carovigno. Le investigazioni condotte, di tipo tradizionale e anche di tipo tecnico, hanno permesso di evidenziare elementi di reità a carico del giovane. L’arrestato è indagato per tentato omicidio aggravato dai futili motivi e per porto abusivo di arma bianca. L’indagine ha consentito di ricostruire le fasi del tentato omicidio e le responsabilità del presunto autore.

L’indagato è da ritenere presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento della colpevolezza con sentenza irrevocabile.