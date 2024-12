Dieci figure che hanno segnato la storia di Mesagne, in loro ricordo l’installazione di altrettante sagome commemorative: l’iniziativa si svolgerà oggi, lunedì 9 dicembre, in Villa comunale a partire dalle ore 16.30. Parteciperanno il sindaco Antonio Matarrelli e i rappresentati istituzionali della città, il direttore della Biblioteca comunale “Ugo Granafei” Alessia Galiano, i docenti e gli studenti delle scuole cittadine, medie e del liceo scientifico. Saranno proprio i ragazzi, guidati dai rispettivi docenti e a seguito degli incontri tematici curati dall’Istituto culturale “Storia e Territorio”, a presentare la biografia degli illustri concittadini. Realizzate nell’ambito dell’iniziativa “Giardini di parole: l’arte di vivere tra libri e natura”, il progetto della Biblioteca finanziato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, le creazioni verranno collocate in prossimità delle panchine disposte lungo il viale principale del più antico Giardino pubblico di Mesagne. L’evento è aperto alla partecipazione di tutti coloro che vorranno partecipare, curiosi di saperne di più.