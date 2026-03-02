Nello sport, come nella vita, l’eccellenza non è un atto estemporaneo, ma il risultato di una resilienza coltivata nel tempo, della capacità di superare i propri limiti e di restare saldi di fronte alle sfide più impegnative. È questa forza interiore, necessaria per superare “la prova del tempo”, che l’International School of Brindisi (ISB) mette al centro del suo progetto educativo. In un mondo che corre veloce, ciò che conta davvero è la capacità di fare, di dare alla comunità e di investire il proprio talento nel luogo che ci ha visti nascere.

In quest’ottica, l’ISB è orgogliosa di annunciare la nomina di Daniele Buttiglione come nuovo responsabile della sezione di Educazione Fisica. Una scelta che è una dichiarazione d’intenti sul futuro che la scuola sta costruendo per i propri studenti e per il territorio brindisino.

Più di una materia scolastica: il “Champion’s Mindset”

Daniele porta al dipartimento di Physical Education (PE) un curriculum leggendario: già atleta della nazionale assoluta con 21 presenze, Campione Mondiale Militare e 4 volte Campione Italiano. Oltre i titoli, Daniele traduce anni di allenamento d’élite in lezioni di vita per gli studenti. “Lo sport non è solo fitness; è il laboratorio dove si tempra il carattere per superare la prova del tempo,” dichiara Daniele Buttiglione. “Sotto la mia guida, i ragazzi impareranno il ‘Champion’s Mindset’: la grinta per superare i fallimenti e la disciplina necessaria per inseguire l’eccellenza in ogni campo, sia esso accademico o umano.”

Il “Modello Brindisi”: l’eccellenza a casa

La nomina di Buttiglione incarna il “Modello Brindisi”: la convinzione che l’eccellenza non vada solo importata, ma riconosciuta e valorizzata dove già esiste. Troppo spesso il capitale umano del Mezzogiorno viene esportato; ISB capovolge questa dinamica, offrendo ai campioni di oggi una piattaforma per formare i leader di domani proprio qui.

La famiglia Buttiglione ne è l’esempio più naturale. Il figlio Davide, astro nascente del basket italiano cresciuto nella New Basket Brindisi, ha esordito in Serie A a soli 17 anni contro l’Olimpia Milano e veste oggi la maglia della Nazionale giovanile. La madre, Daniela Bellanova, è stata una velocista di livello nazionale in maglia azzurra. Questa è una storia di eccellenza radicata nel DNA di Brindisi che ISB intende offrire come orizzonte di speranza per le nuove generazioni.

Il Global Pathway: Accreditamento NCAA

Essendo la prima scuola internazionalmente accreditata a sud di Napoli già ufficialmente riconosciuta dalla NCAA, l’ISB garantisce ai propri studenti un ponte diretto verso le borse di studio atletiche nelle migliori università americane. Con un preparatore che ha già guidato una Nazionale Assoluta (Skeleton) in un ciclo olimpico, i nostri studenti hanno oggi un vantaggio competitivo unico nel loro viaggio verso il palcoscenico globale.

SCHEDA TECNICA: DANIELE BUTTIGLIONE

Profilo Professionale e Agonistico:

Specialista del Salto Triplo: Ex atleta della nazionale assoluta con 21 presenze.

Titoli Internazionali: 1 titolo Mondiale Militare.

Titoli Nazionali: 4 titoli italiani.

Esperienza come Coach ed Educatore:

Allenatore Nazionale: Preparatore atletico della nazionale assoluta di “Skeleton” dal 2010 al 2014.

Settore Giovanile: Istruttore giovanile F.I.D.A.L. dal 2002. Già preparatore atletico del settore giovanile della NBB Brindisi (basket) e allenatore della A.S.D. Folgore Brindisi 1946.

Specializzazioni: Esperto in massaggio pre-infra-post sportivo e massaggio classico svedese (metodo TAO).

