“Con il collega Battilocchio, come è noto, nel 2022 abbiamo fortemente voluto per legge un comitato per Brindisi e Civitavecchia per costruire un futuro alternativo “post-carbone” e per salvare migliaia di posti di lavoro. La convocazione per il prossimo 20 settembre da parte del Ministro Adolfo Urso dimostra che la vicenda di Brindisi è tra le priorità del Governo nazionale.

L’individuazione di attività industriali che possono assicurare investimenti e ritorni occupazionali in quest’area è il lavoro su cui siamo concentrati ormai da tempo e la sottoscrizione di un accordo di programma –i cui primi passi si muoveranno durante l’incontro convocato in Prefettura a Brindisi- rappresenta il punto di arrivo per coinvolgere tutti i ministeri interessati, oltre alla Regione Puglia e alle istituzioni locali.

Purtroppo, il tempo non gioca a nostro favore e quindi occorre procedere con determinazione e con idee estremamente chiare per non disperdere ogni possibile occasione di sviluppo del territorio. Il tutto, ovviamente, deve essere considerato aggiuntivo rispetto agli investimenti diretti che, a seguito della dismissione della centrale Federico II, continuiamo ad aspettarci da parte dell’Enel che, al momento, risulta non pervenuta”.

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.