Il Comune di Brindisi in collaborazione con Teorema – Gruppo Avr, gestore dal 1 ottobre dell’igiene urbana nella città di Brindisi, presentano il nuovo sistema di raccolta differenziata in partenza dal 17 giugno 2024.

Le nuove modalità di raccolta e la campagna di sensibilizzazione e informazione dei cittadini saranno presentate dal Sindaco dott. Giuseppe Marchionna, dall’Assessora alla Pubblica Istruzione avv. Ernestina Sicilia, dal Presidente di Teorema dott. Claudio Nardecchia e dal Direttore Tecnico geom. Gianni Milano, il 24 maggio 2024 dalle ore 10.00 presso il Nuovo Teatro Verdi agli studenti degli Istituti scolastici cittadini.

In questi giorni, infatti, coloreranno le strade della città i manifesti informativi dei nuovi calendari di raccolta e dei nuovi mastelli che rivoluzioneranno il servizio a partire dal 17 giugno 2024.

Durante l’incontro, inoltre, il Comune di Brindisi presenterà anche il Patto per l’Economia Circolare per la Città di Brindisi che nasce per coinvolgere soggetti pubblici e privati, associazioni, cooperative, attività commerciali, scuole, università, fondazioni, singoli cittadini e tutti i soggetti operanti o in qualsiasi modo coinvolti nelle tematiche inerenti l’economia circolare. Obiettivo creare una rete cittadina di collaborazione permanente che si impegni a ideare e sostenere progetti condivisi, idee e attività che accelerino la transizione verso una economia cittadina da lineare a circolare.

Il Patto rientra, inoltre, nelle attività introdotte dal Comune di Brindisi per la candidatura a Capitale della Cultura 2027.