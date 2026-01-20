È disponibile il libro “Con le tue lacrime furiose” di Carmen Nolasco, edito da HOBOS Edizioni, nelle librerie, su Amazon sia in formato cartaceo che ebook, Google Play Libri (ebook), Kobo (ebook), IBS.it (ebook) e LaFeltrinelli.it (ebook).

Adelfio Gualtieri, ingegnere trentaduenne tormentato dall’insonnia, inizia un percorso terapeutico con l’eccentrico psicologo Ivan Porzia. Scavare nei traumi familiari — il suicidio del padre, l’ombra del fratello e il controverso rapporto con la madre — non lo guarisce: allarga le fenditure in cui si annidano i suoi segreti.

Misteriosi incidenti e l’instabile rapporto con la sua donna che ogni tanto scompare, lo spingono nella paranoia. Ma nulla è casuale. Ogni evento nasconde uno schema che si rivelerà solo alla fine.

Un thriller psicologico che scava nelle zone d’ombra della mente umana, miscelando dramma e ironia fino alla rivelazione imprevedibile e sconvolgente.

“…e ci sarà stato un momento esatto, in questo nostro muoverci all’unisono in direzioni opposte, ci sarà stata una frazione di secondo, un attimo memorabile, in cui siamo stati vicini, io e te, perfettamente allineati come due pianeti sulla stessa linea curva dello spazio, tremendamente soli, ma schierati nello stesso pezzetto di cielo.”

HOBOS Edizioni