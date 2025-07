L’Amministrazione comunale di Ostuni annuncia con soddisfazione la conclusione dei lavori di riqualificazione del Piazzale della Stazione ferroviaria, un intervento strategico che restituisce alla città uno dei suoi principali biglietti da visita, ora completamente rinnovato e funzionale.

Il progetto ha previsto un complesso insieme di interventi per migliorare la sicurezza, l’accessibilità e il decoro urbano dell’area. Tra le novità più rilevanti, la nuova pavimentazione, l’installazione di panchine moderne, la nuova segnaletica verticale e orizzontale, due nuove pensiline per autobus e la riattivazione della fermata del trasporto pubblico locale, ora pienamente operativa.

“L’area è ora più ordinata, sicura e accessibile – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Brescia – grazie all’inserimento di nuovi arredi urbani e all’attenzione per le esigenze di tutti i cittadini. Abbiamo risolto anche importanti criticità idrauliche con la realizzazione di due grandi cisterne per la raccolta delle acque piovane e abbiamo introdotto percorsi e mappe tattili per ipovedenti, a conferma del nostro impegno per una città più inclusiva”.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture cittadine, con l’obiettivo di rendere Ostuni sempre più accogliente per residenti, pendolari e turisti.

L’Amministrazione comunale ringrazia gli uffici tecnici, le imprese coinvolte e tutti i cittadini per la collaborazione e la pazienza durante i lavori. Con la riqualificazione del Piazzale della Stazione, la Città Bianca compie un ulteriore passo avanti verso una mobilità più efficiente e una migliore qualità dello spazio urbano.