Si è concluso sabato 3 luglio 2021 il primo modulo bisettimanale della seconda edizione del Work Camp dei Ragazzi 2021, promosso dalla Cooperativa Sociale Amani di Brindisi, nell’ambito delle iniziative estive del Servizio “La Città dei Ragazzi”, presso l’Oratorio della Parrocchia “San Giustino de Jacobis” (Quartiere Bozzano).

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 fino alle 12.30, 30 bambini e bambine di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, hanno trascorso, gratuitamente, divertenti giornate costruendo un indimenticabile percorso di crescita personale.

Anche quest’anno il Work Camp 2021 è stato progettato dalla Coop. Amani accogliendo le esigenze/richieste delle numerose famiglie che, in vista della stagione estiva, hanno insistentemente chiesto (tramite telefonate, messaggi social, e-mail, …) di poter far trascorrere ai propri figli divertenti e significative mattine all’interno di attività educative e strutturate. Difatti, il Camp va incontro tanto a famiglie che per impegni lavorativi non sanno a chi affidare i figli, quanto, e ancor di più, a famiglie che non possono permettersi di pagare le rette di Centri Estivi privati.

Il forzato isolamento ha sottoposto tutti ad una dura prova, ma indubbiamente, chi ha sofferto di più, sono stati i bambini e le bambine che, da un momento all’altro, non hanno potuto più andare a scuola, frequentare attività sportive e ricreative, stare con i propri coetanei, giocare, divertirsi e socializzare.

Accompagnati dagli animatori della Cooperativa, i bambini hanno trascorso, in allegria e spensieratezza, mattine all’insegna di diverse attività educative, elaborate per stimolare azioni e senso di cittadinanza attiva attraverso: laboratori originali, arte, esperimenti, giochi, musica, sport (calcio, basket, piscina, tiro con l’arco, ping-pong, …), uscite culturali sul territorio e animazione.

Tutte le attività sono state proposte nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, in linea con le indicazioni emanate dal Governo il 21 maggio u.s.

Durante il primo modulo del Work Camp, i bambini e le bambine hanno pitturato le fioriere costruite con pallet dai partecipanti della scorsa edizione del Work Camp ed hanno ripristinato le piante; un segnale di cittadinanza attiva che vede i bambini impegnati per il bello e per il bene comune.

Interessanti ancora le uscite organizzate sul territorio che hanno visto i bambini, piccoli esploratori, visitare luoghi magici della città, ad alcuni ancora sconosciuti: gli interni del Nuovo Teatro Verdi, di Palazzo Granafei-Nervegna con la Sala della Colonna, del Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, del Monumento al Marinaio, della nuova Biblioteca Comunale, …

Sabato 3 luglio u.s., alla presenza dei genitori, di alcuni Amministratori adulti, del Parroco Don Cosimo e ViceParroco Don Stefano, ci si è ritrovati tutti insieme, “a debita distanza”, per un momento di saluto e convivialità, durante il quale al centro dell’attenzione ci sono stati proprio i bambini e la loro esperienza: hanno avuto modo di raccontare quanto realizzato con le proprie mani e di essere premiati per i tornei sportivi effettuati. Tanti i genitori ed i nonni intervenuti che hanno palesato il loro ringraziamento per il lavoro educativo ed esperienziale vissuto da figli e nipoti. Per i bambini e le bambine è stato un modo per stare insieme, scambiarsi sorrisi ed idee, imparare cose nuove e conoscere realtà diverse.

Lunedì 5 luglio u.s. è stato accolto un nuovo gruppo, composto da altri 30 bambini e bambine, che ha iniziato una nuova avventura. La seconda edizione del Work Camp si concluderà il 31 luglio p.v.

Il Work Camp 2020 è promosso dal Comune di Brindisi – Assessorato alle Politiche Sociali e Presidenza del Consiglio, in collaborazione con la Cooperativa sociale “Amani”, Ambito Brindisi-S. Vito dei Normanni, Consiglio Comunale dei Ragazzi, in collaborazione con la Parrocchia “S. Giustino de Jacobis” di Brindisi.

Per info: Segreteria Amministrativa Amani Coop. Sociale “La Città dei Ragazzi” – Tel. 0831-597872

Canali social: amanibrindisi (Facebook); @amanibrindisi (Instagram).