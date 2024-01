Confartigianato Imprese ha colto l’esigenza di dare supporto sia informativo che consulenziale alle proprie imprese associate sul tema finanziario e di rapporto con la banca, cosicché con la Banca d’Italia ha dato avvio a un progetto di educazione finanziaria per artigiani e piccoli imprenditori dal titolo: “Scelte finanziarie e rapporti con le banche”.

Si tratta di un progetto importante, basato su un innovativo programma di formazione, totalmente gratuito, che mira ad accrescere la cultura finanziaria all’interno delle imprese, per favorire un migliore dialogo con banche e altri intermediari.

Il programma di formazione è suddiviso nei quattro percorsi:

• La finanza della piccola impresa: il percorso è dedicato alle conoscenze di base per la gestione e il controllo dell’impresa e per la pianificazione della liquidità aziendale e degli investimenti.

• Il rapporto con la banca: il secondo percorso illustra le principali norme che regolano l’attività bancaria nei rapporti di credito con le imprese, con un focus particolare sui criteri utilizzati dalle banche per valutare il merito di credito della clientela.

• La gestione delle difficoltà finanziarie: il percorso approfondisce i segnali che in genere mostrano alle banche una difficoltà finanziaria del cliente e il deterioramento del suo merito creditizio.

• Centrale dei rischi, pagamenti e strumenti di tutela: il quarto e ultimo percorso tocca da vicino il ruolo istituzionale della Banca d’Italia nell’offerta di servizi ai cittadini ed è dedicato al funzionamento e alle caratteristiche della Centrale dei rischi, ai pagamenti e ai meccanismi di sicurezza che li caratterizzano, e agli strumenti di tutela della clientela.

· Le imprese associate interessate a partecipare a tale attività formativa possono chiedere informazioni ed aderire contattando la sede provinciale di Confartigianato Brindisi in via Dalmazia n. 31/c oppure inviando una mail all’indirizzo del segretario territoriale teodoropiscopiello@gmail.com

Il Segretario Territoriale Confartigianato Brindisi

Teodoro Piscopiello