La proposta fatta da Confartigianato è stata accolta dal Consigliere comunale Mario Borromeo, Presidente della Commissione delle attività produttive ed approvata all’unanimità da tutti i componenti.

A condividerla anche i rappresentanti di CNA, CLAAI, Confcommercio e Confesercenti.

Il rinvio proposto deriva dal fatto che in Commissione Industria del Senato è iniziato l’iter parlamentare del Disegno di legge d’iniziativa del senatore Renato Ancorotti, che modifica e aggiorna la legge 4 gennaio 1990, n. 1, e la legge 17 agosto 2005, n. 174, vale a dire le normative di settore dell’acconciatura e dell’estetica che contano quasi 150mila imprese.

Si tratta di una riforma da tempo sollecitata da Confartigianato e molto attesa dagli imprenditori che valorizza professionalità, legalità e innovazione nel settore del benessere e segna un passaggio fondamentale per la modernizzazione del comparto, ponendo finalmente le basi per un quadro normativo aggiornato, coerente con le esigenze del settore.

Lotta all’abusivismo e valorizzazione del lavoro regolare, maggiore flessibilità per le imprese, formazione di qualità e nuovi profili professionali sono i punti qualificanti della proposta.

Il Ddl interviene in modo puntuale anche sulla formazione professionale, superando la frammentazione normativa che si è creata nei 35 anni trascorsi dalla legge per l’estetica n. 1/1990. Inoltre, prevede che le Regioni, d’intesa con le associazioni di categoria, definiscano programmi di aggiornamento professionale di qualità e criteri uniformi per la qualificazione dei docenti.

Tra le innovazioni più rilevanti, Confartigianato segnala con favore

1) il riconoscimento legislativo dell’affitto di poltrona e cabina, finalmente regolato da norme chiare e proporzionate alla dimensione dell’impresa.

2) il riconoscimento giuridico di due nuove figure professionali: l’onicotecnico e il truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.

3) il riconoscimento della figura della specialista in estetica oncologica (Seo), che nasce dalla collaborazione tra il mondo professionale e quello medico. Un passo in avanti non solo tecnico, ma culturale e umano: un riconoscimento per le estetiste che operano accanto a persone in trattamento oncologico, con competenze specifiche e sensibilità.

Confartigianato, rappresentata dal segretario territoriale Rino Piscopiello e dal componente del Direttivo il parrucchiere Michele Padula, ha ringraziato l’intera Commissione per l’attenzione che sta prestando al settore dell’artigianato in città.

Teodoro Piscopiello

segretario territoriale Confartigianato Brindisi