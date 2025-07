“La casa dillu piscuettu”, il forno più antico della città di Brindisi, di proprietà di Salvatore Internò, ha ricevuto sabato 19 luglio 2025 l’importante riconoscimento dal rappresentante locale del Corpo Consolare della Puglia per essere stato valido partner nell’iniziativa “ Aperti per Voi “, un progetto nazionale in cui luoghi d’arte e cultura, eredità da trasmettere alle generazioni future, vengono restituiti a cittadini e turisti, sono resi accessibili in modo continuativo grazie all’accoglienza dei volontari del Touring Club Italiano.

Il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.

In Confartigianato siamo sempre più convinti che l’impegno delle imprese per il bene comune è sempre più un asset integrato nelle strategie aziendali e un reale fattore di competitività per le comunità e i territori.

Salvatore Internò e la moglie Romina De Marco, coinvolti nel progetto suddetto, continuano ad accogliere decine di turisti ogni giorno, raccontano la storia del loro panificio, dei loro prodotti tipici, dell’arte bianca praticata da pochi Maestri Artigiani panificatori della città di Brindisi.

Confartigianato turismo ringrazia il socio Salvatore Internò e la moglie per contribuire giornalmente a rendere sempre più ospitale la nostra città e si augura di poter sviluppare progetti di sostenibilità con il Club di Brindisi del TCI.

Confartigianato Brindisi